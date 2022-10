''Sono grata per come è andata. Un secondo dopo e questo episodio sarebbe finito in altro modo'', colpita da una scarica di sassi l'azzurra Valmassoi ricoverata a Trento

TRENTO. Era un'ex azzurra, campionessa di sci e ora protagonista del mondo dello scialpinismo e trail running la 33enne che sabato è stata colpita da una scarica di sassi mentre scalava su una delle pareti di Arco.

Martina Valmassoi autrice del record mondiale femminile di dislivello positivo con gli sci da scialpinismo in 24 ore, originaria di Pozzale in provincia di Belluno, ieri ha fatto un post dall'Ospedale Santa Chiara di Trento dove è stata ricoverata. ''Mi sento grata ed estremamente felice di poter scrivere questo piccolo aggiornamento - ha scritto -. Sabato in una bellissima giornata di arrampicata sono stata colpito da una grossa caduta di sassi. Sono felice di averle viste arrivare e di essermi protetta il più possibile soprattutto la testa e il petto. Un secondo dopo questo episodio sarebbe finito in modo diverso. Vedo un osso rotto come un'occasione per riposare e riflettere su tutto ciò che di bello ci porta la vita. Sono ancora più grata al mio amico Fede Secchi che ha gestito il mio salvataggio nel miglior modo possibile. Naturalmente non ci sarò ai campionati del mondo in Thailandia ma farò il tifo per la squadra da casa''.

Valmassoi, infatti, era tra i 42 azzurri convocati per l’edizione inaugurale dei Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail, in programma da giovedì 3 a domenica 6 novembre a Chiang Mai, in Thailandia. Ma l'incidente avuto in Trentino le leverà la soddisfazione di partecipare a questo evento. Ma cosa è successo ad Arco? Martina Valmassoi stava scalando con un amico la via Helena ad Arco quando sull’ultimo tiro, mentre il suo compagno stava salendo, si sono staccate alcune pietre cadute proprio sulla traiettoria dell'atleta azzurra. Lei ha guardato in alto in tempo e si è accorta che le stavano per piovere in testa così è riuscita a prepararsi al colpo rannicchiandosi il più possibile.

Le pietre le sono cadute sul fianco, sull'anca e sulla gamba ed una delle corde è stata tranciata. L'amico ha quindi chiamato i soccorsi e l'elicottero li ha raggiunti. Il mezzo si è diretto in località Gaggiolo per far salire a bordo due operatori della stazione di Riva del Garda impegnati in una manovra di esercitazione, quindi ha raggiunto la via Helena. Complessa l'operazione di soccorso, con un operatore verricellato direttamente in parete per la messa in sicurezza e il recupero della coppia. La 33enne è stata portata sull'elicottero per il trasferimento all'ospedale per accertamenti e approfondimenti, mentre il compagno di escursione è stato aiutato a raggiungere la fine del percorso. Da lì operatori e ragazzo sono stati poi accompagnati a valle.