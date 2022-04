Terribile frontale fra due auto: tra i feriti anche due ragazze di 19 e 21 anni (FOTO). Sul posto anche l’elisoccorso

Per estrarre uno dei feriti sono state necessarie le pinze idrauliche, vista la gravità dell'incidente è intervenuto anche l'elisoccorso

ROMENO. L’Allarme è scattato poco dopo le 21 di ieri, 2 aprile quando i vigili del fuoco di Romeno sono stati chiamati dalla centrale 115 per un incidente stradale con persone incastrate.

Arrivati sul posto in pochissimi minuti dalla chiamata e accertato che effettivamente in una delle macchine coinvolte erano presenti persone incastrate, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le autovetture mentre gli operatori sanitari giunti sul posto subito dopo si sono presi cura dei feriti.

Vista la gravità dell'evento è atterrato con il supporto di una squadra dei vigili del fuoco di Romeno poco distante dal target.

I feriti sono stati portati all'ospedale di Cles.

Ultimati i rilievi dei carabinieri e caricate le auto sui carro attrezzi, i vigili del fuoco hanno coadiuvato gli operatori del servizio gestione strade nella pulizia e messa in sicurezza della carreggiata.