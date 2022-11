Torna a nevicare in Trentino e in Alto Adige, mezzi pesanti in difficoltà: diversi interventi da parte dei vigili del fuoco

Come previsto a partire dalla tarda serata di ieri ha ricominciato a nevicare. In Alto Adige non sono mancati gli interventi dei vigili del fuoco in aiuto a mezzi pesanti bloccati dalla neve e dal ghiaccio

TRENTO. Dal Trentino all'Alto Adige nel corso della notte è tornato nuovamente a nevicare soprattutto a partire da mille metri ma in alcuni casi anche a quote inferiori. Precipitazioni deboli che a valle si sono trasformate in pioggia. (QUI L'ARTICOLO)

Non sono mancati in Alto Adige i problemi soprattutto per mezzi pesanti che nelle scorse ore sono rimasti bloccati su strade con ghiaccio e neve.

I corpi dei vigili del fuoco presenti sul territorio sono pronti ad intervenire in aiuto alla popolazione. Ufficio meteo della Provincia di Bolzano ha messo in campo 480 operai (con 220 veicoli per lo sgombero della neve) del Servizio strade per intervenire per mettere in sicurezza gli oltre 2.800 chilometri di arterie provinciali e statali in tutto l’Alto Adige.

L'invito è di prestare molta attenzione e soprattutto mettersi alla guida con l'equipaggiamento invernale.