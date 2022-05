Tragedia al lago, una donna di 65enne accusa un malore in acqua e muore: vani i tentativi di soccorso

Una donna ha perso la vita al lago di Caldonazzo. A intervenire il nucleo sommozzatori e l'equipe medica d'urgenza a bordo dell'elicottero. Purtroppo per la 65enne non c'è stato nulla da fare

CALDONAZZO. Tragedia in Trentino: una donna di 65 anni ha perso la vita sulle rive del lago.

L'allerta è scattata poco prima delle 17 di oggi, sabato 21 maggio, quando è stato interessato il numero unico per le emergenze per un evento in corso al lago di Caldonazzo alla spiaggia Riviera tra il Bellavista e l'hotel Panorama lungo viale Venezia.

Non è ancora chiara la dinamica, ma secondo le prime ricostruzioni una donna all'interno del lago ha accusato un malore e quindi è andata in difficoltà.

Immediato l'allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di zona e carabinieri per gestire l'emergenza.

La situazione è apparsa fin da subito estremamente grave e così è decollato l'elicottero con a bordo il nucleo sommozzatori dei permanenti di Trento e l'equipe medica d'urgenza.

La donna è stata riportata velocemente a riva e quindi è stata affidata alle cure del personale sanitario: gli operatori hanno avviato le manovre salvavita.

Nonostante il tempestivo intervento, le attività si sono rivelate purtroppo vane. La 65enne è morta. In corso da parte delle autorità la ricostruzione di quanto avvenuto per stabilire le cause e la dinamica della tragedia.