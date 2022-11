Travolta da un'auto, Miriam Ciobanu muore a soli 22 anni. Alla guida della vettura un 23enne positivo all'alcool e alla droga, arrestato per omicidio stradale aggravato

La tragedia è avvenuta all'alba di oggi a Paderno del Grappa. La giovane era uscita di casa dopo un litigio con il fidanzato e stava camminando lungo il ciglio della strada. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo a Miriam Ciobanu di 22 anni. Il conducente dell'auto è risultato positivi ai test di alcool e droga, arrestato dai carabinieri

PIEVE DEL GRAPPA. Il conducente di 23 anni è stato ricoverato ferito e in stato shock all'ospedale dopo aver travolto e ucciso Miriam Ciobanu. Ma da quanto emerge dai primi approfondimenti era alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno fermato il giovane in caserma, tenuto sotto costante sorveglianza, e sarà trasferito al carcere di Treviso.

La tragedia si è consumata intorno alle 4.30 di oggi, martedì 1 novembre, lungo la strada provinciale 20 in via Vittorio Veneto a Paderno del Grappa, frazione di Pieve di Grappa in provincia di Treviso (Qui articolo).

Il 23enne di San Zenone stava guidando verso Fonte quando ha travolto Ciobanu: un impatto violentissimo con la ragazza di 22 anni sbalzata per svariati metri sull'asfalto. Un incidente estremamente grave che, nonostante il tempestivo intervento della macchina dei soccorsi, non le ha lasciato scampo.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, la 22enne aveva trascorso la serata di Halloween in una pizzeria. Successivamente il ritorno a casa del ragazzo, poi nella notte il litigio tra la coppia e lei che esce dall'abitazione e si allontana a piedi. Lungo la strada il drammatico incidente. Il segno della frenata dell'Audi sull'asfalto e l'impatto. La ricostruzione di quanto avvenuto è affidata ai carabinieri che cercano di ricostruire nel dettaglio il terribile evento.

I vigili del fuoco di Castelfranco Veneto hanno isolato, messo in sicurezza e illuminato l'area, mentre il personale sanitario ha avviato le manovre che si sono, purtroppo, rivelate vane. Troppo gravi le ferite riportate da Ciobanu nel terribile incidente e la giovane era ormai morta.

Il 23enne è stato portato all'ospedale in quanto ferito e sotto shock, ma è stato arrestato in flagranza per il reato di omicidio stradale aggravato. Già nel corso del primo sopralluogo e degli accertamenti svolti dall'arma dei carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, il conducente è risultato positivo all'assunzione di alcol e stupefacenti.