Trentino Trasporti assume e offre contratti a tempo indeterminato: ecco come iscriversi alle graduatorie

TRENTO. Trentino Trasporti cerca nuove figure professionali da assumere. La società che opera in Provincia di Trento gestendo il trasporto pubblico su ferro, gomma e su fune, conta circa 1300 dipendenti, ma ora cerca delle nuove figure professionali qualificate.

Il tutto nasce dall’esigenza di far fronte ai numerosi progetti in corso, che vanno dal quelli relativi alla transizione ecologica con i fondi del Pnrr e che riguardano bus elettrici, a quelli infrastrutturali che riguardano i poli logistici della val di Fiemme per il Brt e di Rovereto nonché la nuova officina della ferrovia di Spini di Gardolo, ricerca sul mercato figure professionali di rilievo "che sappiano inserirsi in un ambiente di lavoro che offre un servizio pubblico di qualità".

Come spiega da Trentino Trasporti verranno stilate tre graduatorie per contratti a tempo indeterminato: una in ambito Ict, per diplomati laureati in materie connesse alla Scienza e tecnologia dell’informazione, informatica e telecomunicazioni, una in ambito civile/strutturista, per laureati in ingegneria civile e un'altra in ambito amministrativo, per possessori di diploma di laurea in materie economiche.