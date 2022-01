Trentino Trasporti cerca autisti: aperta la selezione per contratti anche a tempo indeterminato

TRENTO. Trentino Trasporti offre l'opportunità di inserimento in organico con contratto a tempo indeterminato.

La società che opera in Provincia Autonoma di Trento gestendo il trasporto pubblico su ferro, gomma e su fune, conta oltre 1300 dipendenti, di cui circa 900 appartenenti al personale viaggiante gomma e ferro. Per il mantenimento del proprio organico nel settore gomma è indetta una selezione per operatori di esercizio, ovvero autisti di autobus urbani ed extraurbani per la città di Trento e Rovereto ma anche, come di consueto, per i servizi stagionali.

La selezione (QUI TUTTE LE INFO) che è aperta fino al 6 aprile vedrà due graduatorie: una con contratto a tempo indeterminato (periodo di prova 6 mesi) senza alloggio di servizio per servizi operanti sulla città di Trento e Rovereto e un'altra con contratto a tempo determinato con alloggio di servizio per servizi stagionali nelle valli del Trentino.

Per quanto riguarda gli autisti, viene spiegato in una nota di Trentino Trasporti, “A tutti viene comunque richiesta una carica di empatia e di predisposizione al servizio del cliente, ben sapendo che il servizio pubblico di trasporto è il cardine del tessuto provinciale per lo sviluppo socio economico”