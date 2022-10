Truffa bollette luce e gas, presi di mira gli anziani. Le forze dell'ordine: "Diffidare dallo sottoscrivere contratti per strada con improponibili condizioni vantaggiose''

VICENZA. Colpiscono soprattutto gli anziani inducendoli a sottoscrivere contratti per gas ed energia elettrica. Sono diversi i casi avvenuti nelle ultime settimane in Veneto e non solo con finti procacciatori d'affari che hanno il solo unico obiettivo quello di truffare. Due i casi segnalati negli scorsi giorni nel vicentino che hanno visto due ragazzi, uno di 25 e l'altro di 18 anni, denunciati.

Grazie agli elementi raccolti dalle forze dell'ordine è stato possibile ricostruire lo svolgersi degli episodi. I due individui, dopo aver prospettato alla ignara vittima una forte riduzione sul prezzo della bolletta della luce e del gas, sono riusciti, truffando, ad ottenere la sua firma per la sottoscrizione di un nuovo contratto con un nuovo fornitore: volontà, quest’ultima, in realtà mai espressa dagli anziani ai due procacciatori.

Fortunatamente le vittime hanno denunciato quello che è successo alle forze dell'ordine che grazie alle descrizioni dettagliate fornite sono riuscite a ritrovare i due truffatori. Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di tentata truffa aggravata in concorso.

Da parte delle forze dell'ordine l'invito a prestare la massima attenzione e diffidare di chi insistentemente ci offre di sottoscrivere contratti lungo le vie prospettando improponibili condizioni vantaggiose. Tali situazioni è opportuno che vengano immediatamente segnalate alle forze dell'ordine che prestano particolare attenzione nello stroncare la commissione di questo odioso genere di reati, che solitamente ha come vittime persone anziane ed atri soggetti appartenenti alle fasce deboli della società