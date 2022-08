Una fila di strane luci nel cielo trentino (video), ecco di cosa si tratta

Numerosi gli avvistamenti, sono i satelliti di Starlink che vagano nel cielo per offrire un servizio Internet ad alta velocità. Proprio nelle scorse ore dalla base di Cape Canaveral in Florida la società di Elon Musk ha portato in orbita 53 mini-satelliti della costellazione Starlink

TRENTO. Una fila di strane luci in movimento sopra il cielo nella serata di sabato 20 agosto è stata avvistata anche in Trentino in diverse zone della nostra provincia.

Diverse le segnalazioni fatte anche sui social da parte dei cittadini che alzando gli occhi al cielo si sono trovati davanti questa fila di luci.

Si tratta di Starlink e sono satelliti in fila indiana che vagano nel cielo da quando Space X, la società di Elon Musk li ha messi in orbita.

Proprio nelle scorse ore, inoltre , è stato concluso con successo un lancio spaziale da parte di SpaceX. Dalla base di Cape Canaveral in Florida la società di Elon Musk ha portato in orbita 53 mini-satelliti della costellazione Starlink.

Il progetto prevede di lanciare quasi 12000 mini-satelliti per offrire un servizio Internet ad alta velocità, che si distinguerebbe per la ridotta latenza dalle attuali offerte Internet via satellite, basate su grandi satelliti posti in orbita geostazionaria.