Un'imbarcazione si inabissa nelle acque del lago di Garda (FOTO). Complesso intervento di recupero da parte dei vigili del fuoco

PESCHIERA DEL GARDA. Un'imbarcazione è affondata nelle acque del lago di Garda. Complessa operazione di recupero della chiatta da parte dei vigili del fuoco di zona.

L'allerta è scattata intorno alle 9.30 di oggi, venerdì 16 dicembre, durante i lavori di consolidamento del ponte di viale Cordigero a Peschiera del Garda.





Una chiatta, utilizzata come piattaforma per effettuare i lavori in acqua, si è inabissata.





Fortunatamente nessun operaio era presente sull'imbarcazione al momento dell'affondamento.





Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco da Bardolino, Verona e Venezia con il nucleo sommozzatori.





Complessa l'attività di intervento, gli operatori hanno impiegato un'idrovora per svuotare la camera di galleggiamento dell'imbarcazione dall'acqua per riportare la stessa in superficie.

Ci sono volute circa 5 ore per concludere le operazioni di recupero e messa in sicurezza della zona.