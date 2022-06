Vigiliane, il Not che si attende da 20 anni, i finti tamponi, da Dellai a Fugatti ecco chi sono gli imputati che rischiano la ''tonca'' nell'Adige

Ancora una volta un grosso successo per il Tribunale di Penitenza che si è tenuto ieri sera a Trento e che ha visto le nomination per la 'tonca' che si terrà domani. Oggi, intanto, proseguono le Feste Vigiliane con moltissime iniziative

TRENTO. Prima il corteo storico e poi il Tribunale di Penitenza. Le Vigiliane, la festa di Trento, sono tornate a riempire la città tra musica, rievocazioni storiche e tanto divertimento. Anche oggi non mancheranno le iniziative con la costruzione delle zattere del palio dell'Oca e la Magica Notte oltre ad eventi musicali e artistici.

Ieri sera si è tenuto l'atteso Tribunale di Penitenza che ha visto protagonisti come giudici Lucio Gardin e poi Erica Zambelli. A Franco Toniolatti il ruolo della pubblica accusa.

I toncati sono tanti e i temi toccati sono quelli del nuovo ospedale trentino che dopo circa vent'anni ancora nessuno ha visto all'inchiesta dei tamponi con al centro Gabrielle Macinati. Ma ci sono anche i consiglieri Alessio Manica e Filippo Degasperi e anche quest'anno non è mancato Alessandro Savoi. Tra le nomine anche il duo Alessandro Andreatta e Franco Ianeselli.

Il primo “procedimento” ha riguardato 4 imputati: “Sono gli ultimi 4 presidenti della Provincia: “Lorenzo Dellai, Alberto Pacher, Ugo Rossi e Maurizio Fugatti! Sono chiamati a giudizio perché? Perché iniziarono a parlare del Nuovo Ospedale di Trento all’alba del lontano anno 2001! e a tutt’oggi, 20 anni dopo, non è stata fatta un’audace, statuaria, giunonica, venerabile, stimata.. bella minchia! Mi si perdoni l’espressione..'stimata'”.

La seconda nomina è andata invece al consigliere provinciale Alessandro Savoi. “Venerabili concittadini! Impavida giuria popolare! Onorabili spettatori! Il prode imputato Alessandro Savoi (…) ha introdotto nel suo statuario corpo una copiosa serie di bicchieri pieni del nettare degli dei, per poi mettersi alla guida dell’autovettura. Il risultato è che è stato fermato dalle ardimentose forze dell’ordine subendo il ritiro energico della patente per ben tre volte!”. Su questo nome però si è acceso il dibattito perchè Savoi era stato toncato anche lo scorso anno e dallo stesso consigliere sarebbero poi arrivate anche le scuse sulla vicenda e quindi potrebbe essersi salvato.

C'è poi il tema dei tamponi falsi ed è toccato Gabrielle Macinati. “ È in realtà un impavido infermiere dislocato a Civezzano City che, sprezzante del pericolo ha realizzato tamponi falsi e green pass irregolari con ardito menefreghismo. Facendo perdere ai cittadini la fiducia nella eroica professione dell’infermiere!”

Nominato poi in solitaria per la seconda volta l'ex presidente Lorenzo Dellai perché “spettatori! L’impavido imputato “che è nuovamente ricaduto nel vizietto di fondare un nuovo partito ogni 3/4 anni usando sempre le stesse impavide persone! A dimostrazione che il lupo perde il partito ma non il vizio!”. Anche per lui, però, la tonca non dovrebbe avvenire.

Tra i consiglieri citati anche Lucia Coppola che "Dopo accurati studi di settore con tre tecnici della Amplifon, la Coppola ha trovato il modo di risolvere i problemi del mondo, della sanità, della crisi energetica, della guerra in Ucraina, del caro bollette, e anche della pandemia, con una interrogazione illuminante! (E CIOÈ?) Cioè: (news) “Non è che la musica di Vasco dà fastidio all’orso M49? No saria el caso de farghe na beretela de lana?”

C'è poi il duo dei consiglieri provinciali Manica e Degasperi che “in spregio alla più elementare voglia di divertimento, dopo due anni di pandemia, sono accusati di avere tentato in tutti i modi di far saltare il concerto di Vasco Rossi. Lottando ardentemente con tutte le forze per boicottare l’evento! E di questo sono chiamati a rispondere!”.

Ultimo gruppo di nominati sono Dellai, Pacher, Andreatta e Ianeselli. “Gli imputati qui rappresentati sono i 4 sindaci succedutisi alla guida della impavida Trentum negli ultimi 30 anni! Che nonostante le giunoniche promesse elettorali, non si sono mai preoccupati del degrado che la città del Concilio stava accumulando anno dopo anno. L’accusa per loro è di avere trasformato una città invidiata da tutta Italia, nell’ennesima cittadina di periferia ostaggio della piccola delinquenza e dello spaccio di sostanze stupefacevoli!”

