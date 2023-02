Accende la stufa a gas ma viene investito dal ritorno di fiamma (FOTO): un 90enne ricoverato in ospedale. Paura a Pietramurata

Secondo quanto ricostruito il proprietario della casa, un signore di circa 90 anni, per scaldarsi un po’ causa il freddo di questi giorni aveva deciso di accendere una stufa a gas in soggiorno. Per cause ancora da accertare però, l’uomo è stato parzialmente investito dal ritorno di fiamma riportando. Fortunatamente i vicini di casa, si sono accorti che qualcosa non andava, così sono saliti nell’abitazione dell’anziano e lo hanno aiutato a mettersi in salvo

DRO. L’allarme è scattato intorno alle 20e30 di ieri, 6 febbraio, quando i vigili del fuoco di Dro sono entrati in azione nella frazione di Pietramurata per un allarme incendio all’interno di un’abitazione al terzo piano di viale Daino. Sul posto sono intervenuti anche i pompieri di Arco con l’autoscala.

Secondo quanto ricostruito il proprietario della casa, un signore di circa 90 anni, per scaldarsi un po’ causa il freddo di questi giorni aveva deciso di accendere una stufa a gas in soggiorno. Per cause ancora da accertare però, l’uomo è stato parzialmente investito dal ritorno di fiamma riportando. Inoltre la stufa e alcuni suppellettili hanno preso fuoco.





Fortunatamente i vicini di casa, si sono accorti che qualcosa non andava, così sono saliti nell’abitazione dell’anziano e lo hanno aiutato a mettersi in salvo. Nel frattempo fumo aveva iniziato a stratificare pericolosamente nella parte alta della stanza mentre le fiamme si erano estese a parte dell’abitazione distruggendo una tv e una coperta.

Non solo, perché pure la bombola ha iniziato a perdere gas dalla valvola rovinata. I pompieri l’hanno quindi portata in giardino al piano terra e l’hanno raffreddata con acqua fino a quando il gas non si è esaurito.





Fatto questo i vigili del fuoco “armati” di ventilatore hanno bonificato l’appartamento dal fumo verificando con termocamera ed esplosimetro i parametri di tossicità dell’aria che dopo l’intervento sono risultati nella norma.

Sul posto è intervenuta anche un ambulanza di Trentino Emergenza con i sanitari che dopo le prime verifiche, hanno preferito trasportare l’anziano al pronto soccorso di Arco per ulteriori accertamenti, a causa il fumo inalato. La persona comunque sta bene e non è in pericolo di vita. Infine era presente anche una pattuglia del commissariato di Riva del Garda.