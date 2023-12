Addio a 71 anni a Natale Dal Bosco, la val di Ledro piange l'ex medico e vigile del fuoco, attuale presidente del Consiglio comunale

Il territorio perde una figura di riferimento e attuale presidente del Consiglio comunale al secondo mandato. Già medico di base, Natale Dal Bosco si è speso in prima linea per la comunità anche come vigile del fuoco e presidente di Ledro Solidale

LEDRO. Addio a Natale Dal Bosco, la val di Ledro piange il medico di base e attuale presidente del Consiglio comunale. Un enorme lutto per il territorio che perde una figura di riferimento, da sempre in prima linea nella zona.

Un'improvvisa malattia non ha lasciato scampo al 71enne, medico di medicina generale in pensione dal 2012. Un carriera iniziata a Dro dopo la laurea all'Università di Padova, quindi l'attività a Ledro e in val Concei. E' stato anche ufficiale sanitario.

Non solo l'impegno nella sanità, Dal Bosco si è caratterizzato per la vocazione verso il volontariato e verso il sostegno alla comunità in vari ruoli. Il 71enne ha ricoperto incarichi nel direttivo dello Sci club Ledrense e per 30 anni è stato attivo nel corpo dei vigili del fuoco di Pieve di Ledro. Era anche presidente di Ledro Solidale, associazione che dal 2013 supporta le famiglie di persone non autosufficienti.

Un'altra passione è stata la politica. Dal Bosco è stato presidente nel Consiglio comunale dal 2015 al 2020 e riconfermato dopo le ultime amministrative in cui è stato eletto nella lista "Ledrensi", forza politica della maggioranza che sostiene il sindaco Renato Girardi.

E' morto oggi, domenica 31 dicembre, dopo una malattia lasciando un vuoto enorme nella comunità. I funerali sono previsti per martedì 2 gennaio, alle 14.30 nella chiesa di Pieve di Ledro.