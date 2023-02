Addio a Matteo Zadra a soli 21 anni, il sindaco: ''L'ho visto crescere da bambino: avrebbe realizzato tutti i suoi sogni. Era di famiglia e lascia un vuoto enorme''

E' enorme il cordoglio in val di Non per la scomparsa a soli 21 anni di Matteo Zadra, vice sindaco di Cis. Il primo cittadino Mengoni: "E' un duro colpo, inaspettato"

CIS. "E' un duro colpo, inaspettato". A dirlo Fabio Mengoni, sindaco di Cis, nel ricordare Matteo Zadra, morto a soli 21 anni all'ospedale Santa Chiara a seguito di un malore. "Una grandissima perdita, l'ho visto crescere fin da quando era bambino, era un amico e di famiglia: con lui, con il padre e con il nonno si andava anche a caccia insieme".

E' enorme il cordoglio in val di Non, un'intera comunità senza parole per prematura scomparsa del giovane vice sindaco, tra i più giovani amministratori del Trentino. "L'avevo convinto a candidarsi e aveva ricevuto tantissimi voti - aggiunge Mengoni - un ragazzo molto promettente per la politica, sempre impegnativo e attivo per il territorio".

Il dramma è iniziato alla fine della scorsa settimana quando il ragazzo si è sentito male a casa. L'allarme al Numero unico per le emergenze è stato tempestivo e il giovane era stato trasferito in elicottero all'ospedale di Trento, dove però è morto. Sono in corso ora le verifiche per cercare di capire quali siano state le cause del decesso (Qui articolo).

Questa sera alle 20 è prevista la recita del Santo Rosario mentre il funerale si tiene alla chiesa di Cis alle 15 di domani, sabato 25 febbraio. La comunità valuta inoltre qualche iniziativa per ricordare Zadra. "Oggi c'è Consiglio comunale - spiega Mengoni - tutto è prematuro ma pensiamo a qualcosa di particolare in futuro per tenere viva la memoria di Matteo".

Ora è il momento del lutto. "Un giovane impegnatissimo come amministratore ma anche nell'azienda Agricles. Inoltre aveva un terreno di proprietà in cui coltivava i meleti. Il suo sogno era di vivere con la campagna e ci sarebbe riuscito per la passione e per la preparazione che ha sempre dimostrato fin da ragazzo", conclude Mengoni.