Addio a Sergio Cara: l'artista ed ex insegnante dell'Istituto d'arte Vittoria si è spento a 77 anni

TRENTO. L'artista ed ex docente Sergio Mariano Cara se n'è andato negli scorsi giorni all'età di 77 anni. Nato a Nuoro nel 1946, si era trasferito a Trento negli anni '80, dove aveva cominciato ad insegnare all'Istituto d'arte Vittoria. Nelle scorse ore non sono mancati messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'uomo, molto conosciuto in Trentino.

Sardo d'origine, Cara si era spostato in gioventù a Bologna per studiare all'Accademia di Belle Arti, per poi cominciare a insegnare al liceo artistico e all'Istituto d’arte. Amante della linea geometrico astratta, si era allontanato dalla "nuova astrazione" per cominciare a recuperare i valori di segno e di gesto, privilegiando il mezzo tecnico dell'acquarello.

Successivamente, trasferitosi a Trento nel 1986, Cara divenne titolare del corso di Pittura & visual dell'Istituto d'Arte Vittoria. Dall'acquarello ai dipinti ad olio, passando per la grafica e le incisioni, Sergio Cara ha dedicato la propria vita all'arte, in molte delle sue forme. In pensione dal 2004, aveva cominciato a dedicarsi in toto alle sue opere, esposte in occasione di diverse mostre.

L'uomo si è spento negli scorsi giorni a 77 anni: lascia la moglie Marianna e la figlia Alice. La cerimonia funebre si terrà domani, 25 novembre, alle 11 nella chiesa del cimitero monumentale di Trento.