Allagata la Trentino Music Arena e gli allestimenti per l'esercitazione della Croce Rossa: intervengono i volontari con i badili

In questi giorni è stata allestita la Cittadella della Croce Rossa per l'esercitazione nazionale con oltre 400 volontari provenienti da tutta Italia. Il maltempo però ha creato forti disagi

TRENTO. Si è allagata la Trentino Music Arena di Mattarello, dove si sta svolgendo l'esercitazione nazionale della Croce Rossa con oltre 400 volontari provenienti da tutta Italia.

A causa del maltempo e dei temporali l'acqua ha creato forti disagi e gli operatori presenti hanno dovuto rimboccarsi le maniche per far fronte alla situazione. I volontari della Croce Rossa, sul posto per partecipare all'esercitazione nazionale dell'Area operazioni emergenza e soccorsi, hanno dovuto imbracciare idrovore e badili per poter proseguire.

Un imprevisto che però si è rivelato una vera prova sul campo. Alla Cittadella della Croce Rossa, allestita in questi giorni, gli operatori abilitati agli interventi in emergenza "si addestrano per dare pronta risposta agli eventi in ambito nazionale e internazionale con l’utilizzo di strumenti, strutture e mezzi tecnologicamente all’avanguardia", spiega la Croce Rossa.

Oggi, 24 aprile, si stava svolgendo la giornata di porte aperte.