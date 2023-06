Arrestato a Malpensa il foreign fighter di Rovereto Alessandro Bertolini che ha combattuto con i filorussi in Ucraina

Il 29enne era finito nell'inchiesta partita dal mondo skinhead e degli ultras liguri e poi era arrivata a intercettare una rete di mercenari italiani volati in Donbass a combattere contro gli ucraini. Ecco il video di un servizio del 2017 di Rai Due nel quale il giovane spiegava: ''Come ideali mi piaceva Forza Nuova''

ROVERETO. Da quanto ricostruito avrebbe avuto giusto il tempo di concludere le scalette dell'aereo e una volta messo piede in Italia è stato arrestato. Alessandro Bertolini, foreign fighter di Rovereto indagato dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova e latitante da anni insieme ad altri italiani filo-russi impegnati a combattere in Donbass, è stato bloccato dai carabinieri direttamente all'aeroporto di Malpensa. E' stato subito trasferito a Genova dove sarebbe scattato l'interrogatorio ma lui si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come riportano le agenzie.

Secondo quanto ricostruito dai militari del Ros di Genova, coordinati dal sostituto procuratore Federico Manotti, il 29enne avrebbe combattuto, dal 2016 a oggi, a fianco delle milizie filo-russe dietro compenso. Secondo l’accusa, Bertolini avrebbe partecipato “ad azioni, preordinate e violente, dirette a mutare l’ordine costituzionale o a violare l’integrità territoriale del Governo ucraino, Stato estero dì cui non era cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di alcuna delle parti in conflitto”.

Nel tempo l'inchiesta di Genova aveva portato all’individuazione e arresto di diversi mercenari. Bertolini era uno di quelli rimasti in territorio ucraino e con lui sarebbe rimasto anche Andrea Palmeri noto skinhead e capo ultras del Lucca calcio che il Fatto Quotidiano spiega essere già stato condannato in primo e secondo grado anche se ancora all’estero. Per il Fatto ''con loro anche il varesino Gabriele Carugati, detto “Arcangelo”, ex addetto alla sicurezza di un centro commerciale in Lombardia figlio di Silvana Marin, ex dirigente della Lega a Cairate, e Massimiliano Cavalleri, detto “Spartacus”''.

Tutto era partito nel 2013 da una maxi indagine sul mondo ultrà di estrema destra con la procura di Genova che si era attivata dopo la comparsa, alla Spezia, di scritte inneggianti a Erick Priebke, comandante delle SS condannato all’ergastolo per la strage delle Fosse Ardeatine. Da lì, risalendo la catena dei contatti e delle frequentazione di questo mondo para nazista ed estremista si è risaliti, anche tramite le intercettazioni telefoniche, ai mercenari che partivano per il Donbass contro l'Ucraina e in sostegno ai filorussi. Già nel 2019, conclude il Fatto Quotidiano, erano stati condannati tre dei sei mercenari reclutati per la guerra in Donbass scoperti grazie all’indagine sugli skinheads in Liguria.

In un'intervista del 2017 di Valentina Petrini, trasmessa da Rai Due Bertolini spiegava che: "Come ideali mi piaceva Forza Nuova". "Anche i russi si avvicinano molto a Forza Nuova come ideali. Quando la gente di sinistra viene qua, è smentita subito". E ancora: "L'Europa la vedo sempre più allo sfascio. Lavoro precario, instabilità. L'immigrazione che sta avvenendo in Europa non è una cosa buona. Aiutare le persone è giusto, ma l'immigrazione incontrollata prima o poi finisce nel caos".