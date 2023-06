Arrestato corriere della droga in Alto Adige: aveva oltre 16 chilogrammi di hashish e 3 etti di cocaina nell'auto

BOLZANO. Corriere della droga fermato dalle forze dell'ordine in Alto Adige: 39enne trovato in possesso di 16,5 chilogrammi di hashish e di 314 grammi di cocaina.

L'uomo, di nazionalità italiana, è stato fermato durante un servizio di controllo sulla Ss49, nel Comune di Dobbiaco, dal personale della polizia stradale che, insospettito dal comportamento nervoso dell'uomo e visti i precedenti sfavorevoli, ha deciso di controllare l'autovettura.

All'interno le forze dell'ordine hanno trovato un grosso scatolone in cartone contenente hashish e cocaina. La successiva perquisizione nel domicilio dell'uomo in alta Val Pusteria ha portato al sequestro di altri 200 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish oltre a 7810 euro in contanti, ritenuti provenuto dell'attività di spaccio, e al materiale per il confezionamento della droga.

L'uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere: “L'intervento – dice la Questura di Bolzano – ha consentito di assestare un deciso colpo al traffico di stupefacenti in direzione del capoluogo, impedendo una diffusione che l'estate tende ad aumentare anche in relazione alla maggiore frequentazione di locali pubblici e alla vita notturna, tema che per la Polizia di Stato è prioritario per assicurare un sereno svolgimento della vita sociale”.