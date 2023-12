Arrestato il presunto assassino di Vanessa Ballan: Fandaj Bujar è stato fermato nella propria abitazione

Qualche ora fa aveva postato sul proprio profilo instagram una storia con la foto del confine tra Italia e Slovenia. In realtà è rientrato presso la propria abitazione di San Vito di Altidole per prendere qualcosa: ad attenderlo c'erano i carabinieri in borghese che l'hanno fermato

ALTIVOLE. E' stato arrestato poco dopo le 23 il 40enne autotrasportatore kossovaro Fandaj Bujar, il presunto assassino di Vanessa Ballan, la donna di 27enne accoltellata ieri, martedì 19 dicembre, all'interno della propria abitazione di Spineda, frazione di Riese Pio X.

Bujar, che qualche ora fa aveva postato sul proprio profilo instagram una foto del confine tra Italia e Slovenia (a questo punto appare assai probabile si trattasse di un tentativo di depistaggio), è stato bloccato dai carabinieri in borghese nella propria abitazione di Altidole dove, quasi sicuramente, era tornato per prendere qualcosa.

I militari dell'arma presidiavano l'abitazione sin dal pomeriggio e l'hanno bloccato, conducendolo immediatamente in caserma,

Solamente un paio di mesi di fa Vanessa Ballan aveva denunciato Bujar per stalking.

Nel frattempo il Governatore veneto Veneto Luca Zaia, che in segno di rispetto ha annullato tutti gli impegni ufficiali previsti per la serata di martedì, ha annunciato che il giorno dei funerali della 27enne originaria di Castelfranco Veneto verrà indetto il lutto regionale, come già avvenuto in occasione delle esequie di Giulia Cecchettin.