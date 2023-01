Due anni di maltrattamenti alla moglie e alla figlia: scatta l'arresto per un 46enne nel Bassanese

I militari dell'arma sono entrati in azione nella mattina di ieri (7 gennaio) a Romano d'Ezzelino, per arrestare un uomo di 46 anni: nei suoi confronti è stato emesso un'ordine di esecuzione per la carcerazione per i maltrattamenti ai danni della moglie e della figlia di quest'ultima tra il 2019 ed il 2021

VICENZA. Maltrattamenti sulla moglie e la figlia di quest'ultima: arrestato a Romano d'Ezzelino un 46enne. I militari dell'arma sono entrati in azione nella giornata di ieri (sabato 7 gennaio) per portare in carcere l'uomo, un cittadino di nazionalità rumena.

Nei suoi confronti è stato infatti emesso un ordine di carcerazione in forza del quale dovrà scontare una pena complessiva di 2 anni e 6 mesi, per maltrattamenti ai danni della moglie e di sua figlia perpetrati tra il 2019 ed il 2021 a Loreggia, nel Padovano.

E proprio dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Padova, confermata dalla Corte di appello di Venezia, che ne aveva riconosciuto la colpevolezza, è scaturito il provvedimento che ha portato all'arresto.

I carabinieri hanno rintracciato il 46enne a casa della sorella, a Romano d'Ezzelino, e l'uomo è stato in seguito portato in carcere a Vicenza per l'espiazione della pena.