Espulso dall'Italia ritorna in Trentino e viene rintracciato a Rovereto dopo aver provocato una rissa: 25enne portato in carcere

TRENTO. Fermato a settembre per spaccio colpito da un divieto di dimora e trasferito al centro per il rimpatri di Gradisca a Isonzo. Nonostante tutto questo, pero, era riuscito a ritornare in Trentino e ad essere coinvolto in una rissa.

La vicenda riguarda un cittadino di 25 anni di origine nigeriana che ora è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante di Rovereto per non aver ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio italiano e il divieto di dimora.

Il giovane il 26 novembre scorso, infatti, si è reso responsabile di una rissa con altri due cittadini di origine straniera all'Urban City. Rintracciato dalla polizia e arrestato il 25enne è stato trasferito in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria.