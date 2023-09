Frontale tra auto di turisti: 4 persone coinvolte, tra cui una donna in stato interessante

Nessuna conseguenza per gli occupanti dei due mezzi, soccorsi immediatamente dai vigili del fuoco di Pozza di Fassa che, dall'altra parte della strada, stavano inaugurando in caserma i nuovi mezzi

POZZA DI FASSA. Incidente tra due vetture nel pomeriggio odierno a Pozza di Fassa. Le auto, sulle quali viaggiavano due coppie di turisti (una inglese e una italiana, proveniente da fuori regione) si scontro scontrate frontalmente nei pressi della caserma dei vigili del fuoco del centro fassano, impegnati in quel momento nell'inaugurazione dei nuovi mezzi.

Nessuna conseguenza, ma solamente un grande spavento, per i quattro occupanti, tutti di età compresa tra i 28 e i 31 anni, con una delle due signore che è in stato interessante: tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cavalese per i controlli del caso e dimessi in serata. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco di Pozza di Fassa, che hanno così inaugurato l'autobotte direttamente sul campo e dei sanitari.