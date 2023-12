Frontale tra due auto, una ragazza incinta perde il bambino dopo lo scontro. Il dramma dopo l'incidente sulla statale

COMANO TERME. Ha perso il bambino dopo l'incidente frontale tra due auto avvenuto sulle strade trentine il fine settimana scorso. Una tragedia che ha colpito una ragazza di 19 anni incinta e la sua famiglia.

L'incidente risale a sabato scorso lungo la strada statale 237 del Caffaro all'altezza dell'hotel Orlandi (Qui articolo). Un 75enne, secondo le prime ricostruzioni, aveva accusato un malore alla guida della sua auto.

A quel punto aveva invaso la corsia opposta per scontrarsi frontalmente contro un'altra macchina con a bordo 4 persone, compresa la giovane al sesto mese di gravidanza.

Tempestivo l'intervento della macchina dei soccorsi tra due elicotteri, ambulanze della Croce Rossa Italiana, i vigili del fuoco di Lomaso con il supporto del corpi di Tione e Bleggio Inferiore e polizia locale delle Giudicarie.

Nonostante la necessità di utilizzare le pinze idrauliche per liberare le persone rimaste incastrate nei rispettivi abitacoli, le condizioni dei feriti coinvolti nello schianto non sembravano gravi.

Per questo le attenzioni si era concentrate in particolare sulla ragazza incinta. Purtroppo, però, la 19enne ha perso il bambino.

La polizia locale della Giudicarie collabora con la Procura per chiarire le responsabilità e la vicenda. E' in corso un'indagine e non è esclusa l'autopsia sul feto.