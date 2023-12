Gravissimo incidente in montagna: una donna e un uomo precipitano in un canalone, rispettivamente per 500 e 200 metri. Intervengono due elicotteri

I due sono scivolati lungo il canalone Joel nel gruppo del Sella Pordoi. L'allarme è stato lanciato da una persona che, dalla funivia, ha visto i due scivolare lungo la lastra di ghiaccio, utilizzata solitamente dai free rider per lo sci ripido. Le condizioni della donna sono serie, l'uomo è stato soccorso in stato d'ipotermia ma è apparso meno grave

SASS PORDOI. Grave incidente in montagna questo pomeriggio nel gruppo del Sella Pordoi. Due alpinisti, un uomo e una donna, sono scivolati lungo il canale Joel, un tracciato fatto di neve ghiacciata e roccette, utilizzato dai free rider che praticano lo sci ripido.

I due, invece, stavano salendo a piedi, senza sci e senza ramponi, hanno perso l'appiglio, compiendo una spaventosa scivolata: la donna è precipitata lungo in canalone per oltre 500 metri, l'uomo per circa 200 metri. L'allarme è stato lanciato da una persona che stava salendo a bordo della funivia e ha visto i due alpinisti scivolare ed ha attivato immediatamente i soccorsi.

Immediatamente è stata attivata la sezione dell'Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e da Cavalese, dove si trovava per un precedente intervento, si è levato in volo l'elicottero del 118, che si è recato sul posto e ha verricellato il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria, che hanno prestato le prime cure alla donna, stabilizzata sul posto (presentava politraumi ed era in stato d'ipotermia) e trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sono critiche.

In una seconda rotazione l'elicottero ha portato in quota due tecnici del soccorso alpino per prestare soccorso all'uomo, che era cosciente ma in stato ipotermico. A quel punto da Trento si è alzato in volo un secondo elicottero per trasportare anche lui all'ospedale Santa Chiara. Le sue condizioni appaiono meno gravi rispetto alla compagna di escursione.