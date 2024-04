Travolto da un cornicione di neve, precipita per 200 metri: intubato sul posto, è in gravi condizioni lo scialpinista di 33 anni caduto in un canalone

L'uomo stava affrontando, assieme ad un compagno, l'ascesa alla cima Cima Falkner, nelle Dolomiti di Brenta, quando è stato investito da un cornicione di neve, staccatosi dal canalone est e trascinato a valle per 200 metri. L'amico ha allertato i soccorsi: è stato intubato ed elitrasportato all'ospedale di Trento in gravi condizioni