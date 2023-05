''Ha combattuto fino all'ultimo respiro, poi con le mani mi ha fatto un gesto, Time Out e se ne è andata''. Addio a Sara Falco, aveva 54 anni

Oggi si sono celebrati i funerali di Sara Falco, editrice di InBici Media Group, personaggio notissimo nel mondo del ciclismo, amatoriale e non solo e che ha collaborato con innumerevoli rassegne dedicate alle due ruote, anche in Trentino

CESENA. ''Ieri (il 4 maggio ndr) la mia Sara ci ha lasciato, ha combattuto fino all'ultimo respiro, poi con le mani mi ha fatto un gesto, Time Out e se ne andata. So che avrebbe voluto salutare vuoi tutti, per la vicinanza e per l'affetto dimostrato. Io e Sara, vi diciamo grazie''. Questo il messaggio lasciato sulla pagina Facebook dal marito Maurizio ''Michael'' Rocchi di Sara Falco, editrice di InBici Media Group, personaggio notissimo nel mondo del ciclismo, amatoriale e non solo e che ha collaborato con innumerevoli rassegne dedicate alle due ruote, anche in Trentino.

Si è spenta, a 54 anni a portarla via è stato un brutto male che le era stato diagnosticato la scorsa estate. Con la tempra e l’energia che l’aveva sempre contraddistinta Sara ha lottato fino all’ultimo ma, negli ultimi giorni, le sue condizioni di salute sono peggiorate e, attorno alle 14, si è spenta tra la braccia del suo compagno di vita e di lavoro, l’editore Maurizio Rocchi.

Centinaia di messaggi di cordoglio, postati in particolare sui social, sono stati il più sincero attestato d’amore e di stima nei confronti di Falco e il mondo del ciclismo e delle imprese si è stretto attorno al marito Maurizio. Oggi, alle 11, il funerale al cimitero di Borello (Cesena) dove una folla di conoscenti, amici, parenti si è stretta al dolore della famiglia e ha salutato Sara per un'ultima volta.