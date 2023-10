Ha un malore mentre guida e muore, l'auto travolge una famiglia con carrozzina: bimbo ferito e la madre trasportata in elicottero in gravi condizioni all'ospedale

NOVENTA VICENTINA. Ha accusato un malore fatale alla guida e con l'auto ha travolto una famiglia. Il conducente è morto, grave la mamma e ferito lieve il bimbo nella carrozzina. Illeso il padre.

Il drammatico incidente è avvenuto sabato 30 settembre nel centro abitato di Noventa Vicentina.

Un 80enne ha perso il controllo dell'auto a causa di un malore e ha investito una famiglia prima di finire la corsa contro il muro di un'abitazione.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza del Suem, vigili del fuoco e forze dell'ordine. L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario ha avviato le cure del caso sulle persone coinvolte nel terribile incidente.

Un evento apparso fin da subito molto grave e gli operatori hanno richiesto l'intervento dell'elicottero, atterrato in pochi minuti alla piazzola del centro abitato.

Purtroppo per l'80enne non c'è stato nulla da fare, stroncato da un malore. Stabilizzata invece la madre che spingeva la carrozzina, trasportata in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di San Bortolo.

Il bambino ha riportato qualche ferita ma non sembra in pericolo di vita. Illeso invece il padre.