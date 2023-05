I no-orso (e sì-Fugatti) riempiono piazza Dante per manifestare contro i grandi carnivori (VIDEO): “Chi li vuole se li porti a casa propria”

Moltissime le persone che, tra striscioni e cartelli, stanno manifestando in queste ore in centro a Trento contro la presenza dei grandi carnivori sul territorio trentino: “Chi vuole orsi e lupi – è uno degli slogan apparsi in Piazza Dante – se li porti a casa propria non sulla nostra montagna”

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. Sono moltissime le persone che questa mattina (sabato 20 maggio) sono arrivate in Piazza Dante per partecipare alla manifestazione organizzata contro i grandi carnivori (Qui Articolo).

L'iniziativa, promossa da Danilo Perin (esperto cacciatore ed esponente di Fratelli d'Italia in Alta Valsugana), ha raccolto molte adesioni con l'arrivo di cittadini (e allevatori) anche dalle valli per dire, senza mezzi termini, 'no' alla presenza di lupi e orsi in Trentino.

Molti anche gli striscioni ed i cartelli apparsi in piazza, con messaggi che, più che al controllo e alla gestione della popolazione di grandi carnivori, chiedono alla politica di portare “via dal Trentino” plantigradi e lupi.

Contenuto sponsorizzato

“La montagna è la nostra casa e vita” si legge, e ancora “orsi e lupi via dal Trentino”, “exit-ursus e lupi dal Trentino”, “la nostra popolazione non è mai stata favorevole all'introduzione dell'orso e del lupo, non li vogliamo”.

Molti anche, come detto, gli allevatori arrivati in centro a Trento: “Non alleviamo i nostri animali per darli in pasto all'orso e al lupo. Basta sangue, basta morte”. E non mancano i messaggi agli animalisti: “Chi vuole orsi e lupi se li porti a casa propria non sulla nostra montagna”.