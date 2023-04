In tutto marzo caduti solo 20millimetri di pioggia (un terzo in meno della media stagionale). Nel primo trimestre temperature medie superiori di 1 grado al picco del 1974

TRENTO. Questa notte una leggera gelata ha colpito il Trentino ma era da settimane che non si avevano temperature prossime allo zero anche perché il mese di marzo andato in archivio (come la stragrande maggioranza degli ultimi mesi) è risultato con temperature superiori alla media e, purtroppo, precipitazioni decisamente inferiori a come eravamo abituati negli anni passati.

A Trento Laste la temperature media dei primi tre mesi del 2023 (7,4 °C) risulta la più alta della serie storica e più di 1°C superiore al precedente record del 1974 (6,3 °C). Lo evidenzia l'analisi mensile di Meteotrentino.

Marzo 2023 è stato caratterizzato dunque da prevalenti condizioni di stabilità e da alcuni episodi di forte foehn. Le precipitazioni sono risultate molto inferiori alla media ed a Trento Laste, in tutto il mese, sono caduti solo 20 millimetri a fronte dei 57,4 millimetri medi. Ben 15,4 millimetri dei 20 mm totali sono caduti il giorno 14 quando si sono verificate precipitazioni diffuse e moderatamente abbondanti. Il numero di giorni piovosi - quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1 mm - è pari a 2, a fronte di un valore medio di 6.

La temperatura media mensile di marzo, pari a 10,9 °C, risulta superiore di ben 1,9 °C rispetto al valore medio (9,0 °C) ma inferiore al massimo di 12,9 °C misurato nel 2012: negli ultimi 11 anni solo 2 volte si è registrata una temperatura media superiore (precisamente nel 2014 e nel 2017).