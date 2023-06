Incidente in montagna, un climber precipita da primo di cordata durante un'arrampicata. Un 65enne trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale

Un climber è precipitato dalla Fessura Franceschini al Dente del Rifugio. A lanciare l'allarme i compagni di cordata. Un 65enne trasportato in gravi condizioni all'ospedale