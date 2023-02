Incidente sugli sci lungo una pista nera: gravemente ferito un 48enne in Val Sarentino

L'incidente si è verificato questa mattina (6 febbraio) in Alto Adige lungo una pista nera a San Martino di Sarentino: l'uomo avrebbe riportato diverse fratture al bacino e al torace nella caduta

BOLZANO. Paura questa mattina (6 febbraio) in Alto Adige per una caduta sugli sci: gravi le ferite riportate da un 48enne su una pista nera a San Martino di Sarentino. L'esatta dinamica dell'accaduto non è ancora chiara ma dalle prime informazioni pare che l'uomo sia rovinato sulla neve riportando diverse fratture al bacino e al torace.

Immediata la chiamata d'emergenza ai soccorritori, che sono intervenuti sul posto anche con l'elicottero Pelikan 1, con il quale lo sciatore ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bolzano per tutte le attenzioni mediche del caso.

Nella giornata di ieri (5 febbraio) in Alto Adige uno sciatore 36enne, Patrick Bernard di Lana,è morto in un tragico scontro sulle piste con uno snowboarder trentino. Il terribile incidente (Qui Articolo) è avvenuto in Val d'Ultimo, sulla pista Mutegg a circa 2.250 metri d'altitudine: l'impatto è stato estremamente violento e nonostante l'intervento immediato del personale sanitario, il 36enne altoatesino è purtroppo deceduto.