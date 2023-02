Tragedia sulle piste, a perdere la vita il 36enne Patrick Bernard. Lo scontro con uno snowboarder trentino

Il dramma è avvenuto ieri attorno a mezzogiorno, sulle cause dello scontro sono in corso le verifiche da parte delle autorità. Bernard è morto sul posto, trasportato in ospedale di Merano lo snowboarder trentino

BOLZANO. Si chiama Patrick Bernard l'uomo di 36 anni che ieri è morto in un tremendo scontro in pista in Val d'Ultimo e che ha visto anche il ferimento di uno snowboarder trentino, che si trova ora in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione che è stata fatta, ci sarebbe stata una collisione mentre i due scendevano dalla pista Mutegg che si trova ad una altitudine di 2250 metri.

L'impatto è stato violentissimo e Bernard, residente a Lana e originario di Appiano, ha avuto la peggio. Le sue condizioni si sono rivelate immediatamente molto gravi avendo perso anche il casco nella caduta.

Sul posto si è portato il personale del soccorso piste che ha immediatamente prestato i primi soccorsi.

Nonostante l'intervento immediato del personale sanitario, purtroppo, il 36enne non si è più ripreso ed è morto poco dopo.

Lo snowboarder trentino è stato soccorso. Nello scontro ha riportato ferite meno gravi ed è stato portato all'ospedale con diversi traumi.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che dovranno ora ricostruire quali siano state le cause del tragico scontro.