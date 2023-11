Le migliori scuole superiori? Si trovano in periferia: ecco la classifica di Eduscopio. In Trentino svettano il liceo classico Prati e il liceo scientifico Marie Curie

TRENTO. Si trovano nelle province le scuole superiori che preparano meglio all'università. A dirlo è la nuova edizione di Eduscopio, la classifica della Fondazione Agnelli che stila la lista degli istituti superiori che formano meglio studenti e studentesse ad un percorso universitario. La valutazione si basa sia sulla qualità dei voti ottenuti che sulla velocità nell'affrontare gli esami.

Per la nuova edizione di Eduscopio sono stati analizzati i dati di circa 1 milioni 326 mila diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (dal 2017 al 2020) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie.

Dall'edizione 2023 emerge che il liceo classico migliore d'Italia si trova Desenzano del Garda ed è il Girolamo Bagatta che, grazie ai risultati eccellenti ottenuti all'università dai sui diplomati, ha ottenuto un punteggio di 82 su 100.

Si trova in periferia anche il migliore liceo scientifico. In questo caso è l'Ettore Majorana di Capannori, in provincia di Lucca, primo in classifica con un punteggio di 87 su 100.

La riconferma arriva dall’istituto Nervi-Ferrari di Morbegno, in provincia di Sondrio, noto come il migliore in Italia.

Guardando al Trentino, il miglior liceo classico della provincia è il Prati di Trento, seguito dal Rosmini di Rovereto e dal Maffei di Riva del Garda. Il Marie Curie di Pergine Valsugana svetta, invece, tra i licei scientifici; seguono il Russel di Cles e il Galilei di Trento. Il Marie Curie è primo anche tra i licei linguistici; sul podio anche l'Arcivescovile e il Maffei di Riva del Garda.