Liquido oleoso a pochi centimetri dalle acque del Brenta (VIDEO), la segnalazione del Wwf: “Basta poco per vanificare decenni di sforzi di conservazione”

TRENTO. “Basta molto poco per vanificare il lavoro di decenni di sforzi di conservazione. Basta molto poco per evitare che questo accada”. E questa volta, riporta l'Associazione per il Wwf Trentino, sul Brenta è stato fortunatamente evitato un episodio d'inquinamento che avrebbe potuto avere serie conseguenze: a poche decine dalle acque del fiume infatti, negli scorsi giorni è stato abbandonato un fusto contenete liquido oleoso e diversi filtri dell'olio appartenenti a mezzi agricoli.

Il materiale, dicono gli attivisti del Wwf, è stato abbandonato lungo la pista ciclabile, nel territorio di Levico Terme, e come mostrano le immagini condivise dagli ambientalisti sui social il contenitore del liquido si trovava in un equilibrio precario a poche decine di centimetri dall'acqua.





Dopo la segnalazione in ogni caso sul posto è intervenuto il personale del Corpo forestale trentino, che ha provveduto al regolare smaltimento. Come già sottolineato in passato dagli ambientalisti, in questi casi è infatti sempre opportuno contattare le autorità, per portare avanti tutte le verifiche del caso ed evitare rischi dal punto di vista ambientale.