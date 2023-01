Acqua bianca e lattiginosa nell'Adige (FOTO), l'appello del Wwf: “Non sottovalutate mai queste situazioni”

VILLA LAGARINA. Uno scarico di acqua bianca e lattiginosa nell'Adige, all'altezza del territorio comunale di Villa Lagarina: è questa la segnalazione arrivata ieri (martedì 3 gennaio) al Wwf del Trentino, che si è quindi attivato per il potenziale inquinamento del fiume. L'esatta natura del liquido, che ha lasciato una scia ben visibile nell'Adige, non è ancora chiara ma quel che è certo, dicono i volontari della sezione trentina dell'associazione ambientalista, è che l'acqua era associata ad un forte odore simile a detersivo o sapone.

Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco di Villa Lagarina, anche se a quanto pare in seguito lo sversamento si sarebbe fortunatamente arrestato. “Non sottovalutate mai queste situazioni – è in ogni caso l'appello lanciato dal Wwf – non pensate mai 'tanto lo segnalerà qualcun altro' oppure 'non sarà nulla di che'”.

Al contrario, dicono gli attivisti: “E' sempre opportuno chiamare la centrale unica di emergenza (112), spiegare il problema e dare loro le coordinate geografiche (facilmente desumibili con uno smartphone), verrete messi in contatto con i vigili del fuoco che si occuperanno del sopralluogo e di contattare eventualmente i tecnici dell'Appa”.