Una patina bianca copre il torrente Alpone, è l'allarme. Guarda: "Ho immediatamente avvisato l'Arpav per intervenire''

"Sono immagini davvero impressionanti, per l'estensione e l'impatto: spero si riesca tempestivamente a risalire a cause e responsabilità” spiega la consigliera di Europa Verde

VERONA. Una patina bianca ha completamente coperto il torrente Alpone. Questo l'allarme lanciato nelle scorse ore dalla consigliera veneta Cristina Guarda che immediatamente ha avvisato l'Arpav affinché potesse intervenire.

Il tratto interessato sarebbe quello da Vestenanova a dopo Montecchia di Crosara. “Sono immagini davvero impressionanti, per l'estensione e l'impatto: spero si riesca tempestivamente a risalire a cause e responsabilità”.

Si sta attendendo per capire cosa possa essere successo. La risposta arriverà dai controlli che verranno portati aventi dalle autorità a seguito delle segnalazioni della consigliera che sottolinea ancora una volta l'importanza dei controlli e del rispetto delle regole.

“Ribadisco l'urgenza – spiega Cristina Guarda – di obbligare le aziende a usare il ciclo chiuso depurando e riusando l'acqua in loco, vietando qualsiasi scarico nei fiumi. Se no continueremo a vedere abusata l'acqua, anche quella del Torrente della Val d'Alpone, per nascondere con la diluizione il problema di scarichi e lavorazioni”.

Eppure, conclude la consigliera consigliera regionale in Veneto di Europa Verde “L'acqua sposta solo i problemi da un'altra parte, danneggiando ecosistemi, cibo e salute”.