Maltempo, grandine e pioggia: diversi allagamenti in alcune zone del Trentino: vigili del fuoco in azione per aiutare la popolazione

Foto tratta da Fb

TRENTO. Grandine ma anche veri e propri nubifragi durati pochi minuti ma che hanno creato diversi problemi.

Sono state diverse ore di lavoro quelle appena trascorse dai vigili del fuoco in diverse zone del Trentino a causa del maltempo a partire dalla serata di ieri.

Particolarmente colpita dalla forte pioggia è stata la zona di Mori dove diversi residenti sono stati costretti a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco a causa di cantine allagate. Nelle scorse ore sui social sono arrivati anche i ringraziamenti da parte dei cittadini per l'impegno messo dai vigili del fuoco nell'aiutare la popolazione in difficoltà.

Non si sono state, fortunatamente, persone ferite o in pericolo, ma in alcuni casi i danni sono stati ingenti.

Ad Aldeno, nella serata di ieri, invece, a far paura è stata la grandine che in grande quantità si è riversata sulle campagne. In questo caso si farà la conta dei danni in queste ore.