Allagamenti, grandine, turisti soccorsi e smottamenti: il punto sulle attività per il maltempo in Trentino. Dopo gli ultimi rovesci torna il sole, ecco le previsioni

Dopo la violenta ondata di maltempo che nella serata di ieri ha interessato il Trentino, per gli esperti nella giornata di oggi saranno ancora probabili rovesci e temporali sul territorio provinciale (anche se di intensità generalmente minore). Nel frattempo la Protezione civile ha fatto il punto sulle attività portate avanti in Provincia tra smottamenti, soccorsi e allagamenti

TRENTO. Dall'intensa grandinata che si è abbattuta ieri in Bassa Valsugana (anche se i chicchi, a tratti, si sono visti pure in val d'Adige tra Trento e Rovereto) agli allagamenti registrati (sia su strade e piazze che nelle abitazioni domestiche) tra il capoluogo e la Valsugana fino al soccorso di un gruppo di turisti nel torrente Palvico (Qui Articolo), nella serata di ieri gli operatori della Protezione civile del Trentino sono stati impegnati a lungo a causa dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha interessato il territorio provinciale.

Una notte di grande lavoro alla quale sta seguendo, oggi, una giornata di attività per rispondere alle esigenze della popolazione. “L'importante evento meteo che si è verificato tra ieri e questa notte – scrivono le autorità – ha interessato prevalentemente, ma non solo, il Trentino meridionale e l'alto Sarca. Le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco tra ieri sera e questa notte sono infatti riferite principalmente al Trentino meridionale, con una maggiore concentrazione ad Arco, e riguardano per lo più allagamenti, schianti di alberi, rotture di tegole e finestre da tetto”.

In termini assoluti, la maggiore concentrazione di pioggia si è avuta a Malga Bissina, con ben 73 millimetri di pioggia dalla mezzanotte del 24 luglio. Tra gli eventi da segnalare anche una colata di detriti dal Rio Dosson in val Genova, l'allagamento del sottopasso della Sp 59 tra Nomi e Calliano, uno smottamento al chilometro 23.250 della Ss241 dei Laghi di Molveno e Tenno e alcune colate localizzate di materiale.

“Per quanto riguarda gli interventi sulla rete stradale – conclude la Pat – va detto che il ripristino è in corso di svolgimento e in via di conclusione”. Secondo Meteotrentino però, nella giornata di oggi (martedì 25 luglio) saranno ancora probabili rovesci e temporali: si tratterà di fenomeni sparsi e di intensità generalmente minore rispetto a quelli della notte trascorsa, anche se potranno comunque essere associati a grandine, precipitazioni localmente abbondanti e raffiche di vento. La nuvolosità rimarrà variabile alternando annuvolamenti a schiarite.

“In serata – precisano gli esperti – e fino al mattino di domani rinforzo dei venti da nord con locali raffiche di föhn in valle. Domani, mercoledì 26 luglio, la giornata sarà invece molto soleggiata anche se in montagna non saranno del tutto esclusi alcuni locali rovesci o brevi temporali pomeridiani”.