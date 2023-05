Maltempo in Emilia-Romagna, 100 operatori trentini impegnati a salvare le persone: "L'evacuazione è drammatica, in tanti chiedono di non lasciare la propria casa"

Nella tarda mattinata di oggi, sono partiti alla volta di Castrocaro anche due mezzi del Nucleo elicotteri del Corpo permanente di Trento: si occuperanno del trasporto di persone e materiale