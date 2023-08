Maltempo in Trentino, chiusa la SS249 Gardesana Orientale per una frana. Preoccupa il Sarca, vigili del fuoco in azione con le reti di protezione

Sono diversi gli interventi che i vigili del fuoco stanno portando avanti in varie zone del Trentino. Nelle scorse ore la frana fra Navene e Torbole

Foto VVF