Maltempo, una frana blocca la Gardesana Orientale (FOTO e VIDEO) Morandi: ''Strada chiusa per l'intera giornata". Preoccupa il Sarca, vigili del fuoco in azione

Oltre ai vigili del fuoco di Riva del Garda è sul posto anche il sindaco di Nago Torbole Gianni Morandi. Il tratto interessato è quello fra Navene e Torbole e non sono state coinvolte persone o mezzi

TRENTO. Prosegue la fase di precipitazioni intense iniziata nella notte e ora particolarmente attiva sui settori meridionali e in spostamento verso est.

Secondo l'ultimo aggiornamento della Protezione civile vi è una attenuazione dell'intensità dei fenomeni sui settori più occidentali (pur continuando anche qui le precipitazioni).

La situazione perdurerà per le prossime 2-3 ore, poi sarà probabile una attenuazione più generale nel corso della tarda mattinata e primo pomeriggio, prima di probabili altri impulsi che dovrebbero interessare maggiormente i settori orientali nel corso del pomeriggio-sera.

Attualmente a causa del maltempo è chiusa la strada statale 249 Gardesana Orientale. Oltre ai vigili del fuoco di Riva del Garda è sul posto anche il sindaco di Nago Torbole Gianni Morandi. Il tratto interessato è quello fra Navene e Torbole e non sono state coinvolte persone o mezzi.

“La strada è stata chiusa subito dopo la Conca d'oro – spiega a il Dolomiti il sindaco Morandi – e crediamo lo rimanga per l'intera giornata. Sul posto sta arrivando il geologo della Provincia e servirà ora valutare la situazione anche delle reti che si sono rotte e capire se ci sono altri pezzi di roccia instabili”.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco si sta portando anche il personale di una ditta che avrà poi il compito di liberare la strada dai grossi massi che sono caduti.

Massima attenzione in Trentino anche ai corsi d'acqua che stanno aumentando nelle ultime ore molto velocemente. Sempre i vigili del fuoco sono impegnati alle foci del fiume Sarca per la posa delle reti di contenimento per un'ondata di piena.

Qui uno degli interventi che i vigili del fuoco di Riva del Garda stanno facendo per la posa di reti