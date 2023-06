Maltempo, violento nubifragio in serata (VIDEO): le immagini della grandine sul Ponte Vecchio

Circa 30 millimetri di pioggia sono caduti in pochissimo tempo ieri sera nel Bassanese, portando in diverse zone ad allagamenti, favoriti anche dalle abbondante grandinate che si sono abbattute sul territorio

VICENZA. Grandinate, forti raffiche di vento e piogge abbondanti: un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di ieri (venerdì 2 giugno) nel Bassanese, dove non sono mancati locali allagamenti e disagi alla circolazione.

Secondo gli esperti di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa in pochissimo tempo sono stati circa 30 i millimetri di pioggia che si sono abbattuti sul territorio e che, anche a causa dell'azione della grandine che ha intasato i tombini, si sono riversati nelle strade in diverse zone della città.

“Bersaglio” della grandine anche il Ponte Vecchio mentre, salendo di quota, i chicchi hanno imbiancato anche parte dell'Altopiano. Come ribadito dalle autorità provinciali (Qui Articolo), anche in Trentino in questi giorni sarà possibile lo sviluppo di locali temporali e non sono escluse grandinate di piccole o medie dimensioni.