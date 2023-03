Meteo, forti raffiche di vento (fino a 70 chilometri orari) sia in quota che in valle in Trentino e scendono le temperature: ecco le previsioni per i prossimi giorni

Dopo le precipitazioni di domenica, in Trentino è tornato il sole mentre su tutto il territorio (sia in quota che in valle) sono in arrivo nel pomeriggio raffiche di vento fino a 70 chilometri orari. Per la prossima pioggia, dice Giacomo Poletti, bisognerà aspettare fino a venerdì 31 marzo/sabato 1 aprile

Immagine a sinistra di Giacomo Poletti

TRENTO. Vento forte nella giornata di oggi (lunedì 27 marzo) in Trentino, con raffiche fino ai 70 chilometri orari sia in quota che in valle mentre, dopo le precipitazioni di domenica, sul territorio provinciale si sono abbassate le temperature ed è tornato il sole. Le forti raffiche di vento da nord, dice l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, dureranno fino a domani mattina, anche se la fase più intensa si esaurirà già da questa sera.

In particolare, scrivono gli esperti di Meteotrentino, la probabilità di forti raffiche rimarrà alta fino alle 18 di oggi in valle, scendendo progressivamente nella serata e poi nella mattinata di domani (rimanendo invece alta in quota). Guardando ai prossimi giorni, martedì le temperature si manterranno più basse (con minime intorno a quota 1 grado in val d'Adige) ma nel complesso la giornata sarà nuovamente soleggiata, come mercoledì (quando le massime saranno in ripresa).

La nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio di giovedì e, tra venerdì e sabato, saranno possibili alcune debole precipitazioni. In ogni caso però, dice Poletti, al momento quello all'orizzonte non sembrerebbe essere un peggioramento in grado di portare piogge abbondanti. Il bilancio finale della pioggia di ieri invece (domenica 26 marzo) vede “più di 5 millimetri su tutto il Trentino orientale” conclude l'esperto “con punte oltre i 10 millimetri, 1-3 millimetri in zona Trento città e 0 millimetri a Bolzano. Ben presa la pianura veneta, a secco ancora larga parte del Piemonte".