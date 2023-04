Meteo, aria fredda in arrivo nei prossimi giorni (con rischio gelate in valle): ecco le previsioni

Nei prossimi giorni in Trentino le temperature scenderanno sotto media per l'arrivo di venti freddi settentrionali. Sul fronte delle precipitazioni invece, dice Giacomo Poletti, per vedere delle piogge “serie” bisognerà aspettare almeno fino a Pasqua

Immagine a sinistra di Giacomo Poletti

TRENTO. Temperature in discesa anche in valle e venti da moderati a forti in arrivo da nord: sono queste le previsioni degli esperti per i prossimi giorni in Trentino, dove non sono però previste precipitazioni “serie” per le quali, dice il membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, bisognerà probabilmente aspettare fino a Pasqua.

Nella serata di oggi comunque (domenica 2 aprile), dicono da Meteotrentino, sarà possibile lo sviluppo di qualche rovescio sparso o isolato temporale. La colonnina di mercurio comincerà invece a scendere da lunedì, con l'ingresso di aria fredda e di venti da nord: specie nelle ore più calde non si esclude la possibilità che si formi qualche rovescio o temporale soprattutto sui settori meridionali.

La giornata di martedì sarà molto soleggiata con temperature in calo e sotto la media, venti da moderati o forti in quota e locali episodi di foehn in valle. “Le giornate più a rischio gelata per i fondovalle – dice Poletti – saranno martedì e soprattutto mercoledì 5. Le temperature risaliranno lentamente fino a Pasqua ma la prossima settimana sarà tutta fresca, con temperature sottomedia”.

In particolare, dicono gli esperti di Meteotrentino, nella notte tra lunedì e martedì "la quota dello zero termico scenderà dai 2000 metri circa a 800-1000 metri. A quote basse soffierà probabilmente il foehn ma, nelle zone pianeggianti dove cesserà il vento prima dell'alba, le temperature potranno scendere qualche grado sotto lo zero". Stessa situazione nelle notti successive, mentre dopo venerdì la probabilità di gelate sarà invece più bassa.

Come anticipato, per quanto riguarda la precipitazioni “non si vedono occasioni per piogge 'serie' fino al 9 aprile, non resta che sperare nell'instabilità pomeridiana che a questo punto della stagione, come mostrano le piogge irregolari degli ultimi giorni, diventa comunque un fattore importante e che rende le previsioni meteo meno affidabili”.