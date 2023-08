Meteo, per Ferragosto attesi temporali in serata in Trentino (e nel fine settimana in arrivo temperature ben oltre la media): ecco le previsioni

Il prossimo fine settimana vedrà temperature in ulteriore aumento e molto sopra la media, in particolare domenica. Per la giornata di oggi, 15 agosto, si attende il passaggio di una linea temporalesca in serata: ecco le previsioni

TRENTO. Dopo una prima parte di giornata caratterizzata da condizioni stabili e di bel tempo, per la serata di Ferragosto è previsto in Trentino il passaggio di una linea temporalesca in grado di portare precipitazioni su tutto il territorio provinciale, con la possibilità di temporali stazionari e localmente anche intensi.

“Stasera – precisa l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti – un fronte freddo sulla Germania dovrebbe innescare una linea temporalesca sul Trentino dopo le 18-20 a partire dalla Val di Sole e Val di Non, in movimento verso Trento (tra le 21 e le 23) e la Valsugana (ore 21-23)”.

Si tratterà comunque, dice l'esperto di un transito “abbastanza veloce” anche se, in alcune zone, potrebbero cadere anche 20-30 millimetri di pioggia. “Per il resto – conclude – prospettive calde assolutamente confermate con il picco di caldo e bel tempo previsto per domenica 20 agosto. In alta quota non sono esclusi valori da record visto lo zero termico previsto oltre i 5mila metri. Non ancora chiaro poi quando le temperature rientreranno in media”.

Nei prossimi giorni e fino a venerdì, spiegano da Meteotrentino, nelle ore più calde e soprattutto in montagna saranno comunque possibile la formazione di rovesci. Tra sabato e domenica invece, come anticipato, previste temperature in netto aumento e molto sopra la media.

Immagine a sinistra in copertina di Giacomo Poletti