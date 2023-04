Meteo, precipitazioni diffuse (e neve oltre i 1.500 metri) in arrivo in Trentino: previsti tra i 20 ed i 50 millimetri di pioggia. Ecco le previsioni

TRENTO. Piogge in arrivo in Trentino tra il tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 19 aprile) e la mattinata di venerdì: in 48 ore, dicono gli esperti di Meteotrentino, sono previste cumulate comprese tra i 20 ed i 50 millimetri, con valori puntuali anche superiori, corrispondenti ad altrettanti centimetri di neve in montagna.

Torna quindi la pioggia in Trentino, grazie al passaggio di una goccia fredda sulla Germania, dopo la perturbazione che ha interessato il territorio la scorsa settimana (anche se non si tratta certo di precipitazioni risolutive sul fronte della siccità).

Le nubi, dicono da Meteotrentino, aumenteranno nel corso del pomeriggio con i primi rovesci sparsi più probabili in serata. La giornata di domani (giovedì 20 aprile) sarà coperta con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, e nevose mediamente oltre i 1.500 metri (in calo nelle fasi più intense). Molto nuvoloso anche venerdì con precipitazioni in esaurimento nel corso della giornata.

Le temperature massime saranno in flessione con minime in aumento e ridotta escursione termica. Dopo la fase di perturbazione, tra sabato e lunedì la probabilità di fenomeni intensi sarà bassa ma con probabili precipitazioni, deboli o moderate, al pomeriggio-sera di domenica.