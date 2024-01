Meteo, precipitazioni in vista sul Trentino per il fine settimana: ecco fin dove scenderà la neve

Fino a giovedì, dicono gli esperti di Meteotrentino, le precipitazioni saranno generalmente assenti, anche se nella notte tra oggi e domani non è esclusa la possibilità di alcuni occasionali (e debolissimi) piovaschi in valle. Tra venerdì e sabato è invece atteso l'arrivo di precipitazioni diffuse sul territorio, con neve anche al di sotto dei 1000 metri nelle valli alpine

TRENTO. Dopo le precipitazioni registrate in Trentino nella tarda serata e nella notte di San Silvestro, nuove piogge sono attese sul territorio provinciale con l'arrivo del prossimo fine settimana. A confermarlo sono gli esperti di Meteotrentino, che mettono in guardia anche per il rinforzo atteso dei venti settentrionali con raffiche di foehn nelle valli.

Fino a giovedì, dicono, le precipitazioni saranno generalmente assenti anche se “nella notte tra oggi e domani (mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio) non è del tutto esclusa la possibilità di alcuni occasionali debolissimi piovaschi in valle e qualche spolverata di neve in montagna sui settori più a nord”. Dal pomeriggio di venerdì e per la giornata di sabato, come anticipato, sono invece attese precipitazioni diffuse sul territorio.

Si tratterà di piogge perlopiù moderate, ma che potranno risultare localmente anche intense ed accompagnate da un calo delle temperature e della quota di zero termico (che scenderà dai 1900 metri di oggi agli 800 di domenica notte). Fin da venerdì la nuvolosità si presenterà quindi in graduale aumento e a partire dal tardo pomeriggio-sera le precipitazioni (inizialmente deboli) saranno diffuse e moderate.

Sul territorio provinciale, dicono gli esperti, nevicherà in generale oltre i 1000 metri di quota, anche se i fiocchi potrebbero scendere a quote più basse nelle valli alpine. Domenica in generale le condizioni saranno più variabili con deboli precipitazioni in esaurimento al mattino e un rinforzo dei venti settentrionali con foehn nelle valli.