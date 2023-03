Meteo, torna la neve sulle cime del Trentino: “Previsti accumuli fino a 15 centimetri sopra gli 800 metri”. Ecco le previsioni

Immagine a sinistra di Giacomo Poletti

TRENTO. Dopo settimane di assenza assoluta di precipitazioni, nella giornata di oggi la neve dovrebbe tornare ad imbiancare il paesaggio in Trentino al di sopra degli 800-1000 metri di altezza, con la possibilità che localmente i fiocchi cadano anche a quote inferiori. A riportarlo è la Pat sulla base delle previsioni degli esperti di Meteotrentino. In particolare, tra mercoledì e giovedì le Alpi saranno interessate dal transito di una debole perturbazione proveniente da sud-est e nella giornata di oggi si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità, dicono gli esperti, con alcuni piovaschi sparsi più probabili al pomeriggio. In serata, e poi nella notte, si verificheranno precipitazioni più diffuse ma perlopiù deboli (fino a moderate sui settori più a sud e est).

Il limite neve, come detto, si aggirerà tra i 1000 ed i 1200 metri, ma a tratti i fiocchi potranno scendere localmente anche un po' più in basso, intorno agli 800 metri di quota. Alcune deboli precipitazioni potrebbero poi continuare nella mattinata di giovedì, con un successivo graduale miglioramento e l'arrivo di parziali schiarite nel corso del pomeriggio. Le quantità di neve fresca cumulate nell'intero evento, dicono gli esperti di Meteotrentino, potranno variare da 5 a 15 centimetri o poco più in quota sui rilievi dei settori meridionali e orientali. Secondo le previsioni dell'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti infatti, le precipitazioni riguarderanno maggiormente la bassa Valsugana e gli Altopiani di Folgaria e Lavarone, con 8-12 millimetri di pioggia e neve (una decina di centimetri) dai 1.200 metri.

“Ma un po' di neve – continua l'esperto – arriva anche sui monti della Rendena, sempre oltre i 1200/1300 metri (5-8 centimetri). A Trento, Pergine e Rovereto qualche goccia (1-3 millimetri) potrebbe cadere dopo le 19. In Val di Non nulla o quasi. Ancora qualche goccia in Valsugana giovedì mattina, poi finisce”. La breve fase di perturbazione infatti, dicono da Meteotrentino, sarà seguita da un venerdì irregolarmente nuvoloso e da un sabato e domenica soleggiati. La Protezione civile del Trentino raccomanda in ogni caso prudenza alla guida sulle strade innevate.

Le precipitazioni previste sono ovviamente una buona notizia per il territorio, dove la fase di siccità registrata nelle ultime settimane sta mettendo in crisi fiumi e bacini: “Per la prima volta da 50 anni – dice infatti Poletti – febbraio chiude a 0 millimetri a Trento. Nel 1993 aveva piovuto e nevicato il giorno 28, ed era da 81 giorni di fila che non pioveva (oggi siamo a 42)”.