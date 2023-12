Meteo, weekend di sole in Trentino (e lo zero termico arriva a 3.300 metri): ecco le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì in quota, dicono gli esperti di Meteotrentino, si intensificano correnti settentrionali e nel fine settimana l'aria più mite raggiungerà le Alpi e determinerà un forte rialzo delle temperature in quota

TRENTO. Sarà un weekend per lo più soleggiato quello in arrivo in Trentino, dove dopo un'intensificazione delle correnti settentrionali nella giornata di oggi (venerdì 15 dicembre) da domani è previsto l'ingresso di aria più mite sulle Alpi, in grado di portare un forte rialzo delle temperature in quota.

La giornata di domani, dicono infatti gli esperti di Meteotrentino, sarà molto soleggiata. Le temperature in valle saranno stazionarie (o in calo nei valori minimi in assenza di vento), mentre le massime saliranno in montagna. Previsti poi venti moderati o forti da nord in quota con locale presenza di föhn in valle, in attenuazione nel corso della giornata.

Condizioni per lo più soleggiate anche per la giornata di domenica, con nuvolosità però alta e sottile in transito. Temperature nuovamente in sensibile aumento in montagna, dove lo zero termico (che scenderà fino a 1.100 metri di quota questa notte) schizzerà verso l'alto nel pomeriggio-sera di domani fino a raggiungere i 3.300 metri di quota.

Il tempo rimarrà stabile e soleggiato anche lunedì e martedì, con temperature ancora sopra la media (soprattutto in montagna) e inversione termica durante la notte. Mercoledì poi parzialmente soleggiato con zero termico in calo sui 2.200 metri.