Muore a 25 anni, il dolore dell'intera comunità per Valentina: ''Ciao piccola stella volata in cielo troppo presto''

Il messaggio dell'amica: ''Un pezzo del mio cuore se n’è andato per sempre”. Sono ore di tremendo dolore quelle che stanno vivendo moltissime persone per la tragica scomparsa della 25enne Valentina Benedetti Vallenari. Nata a Rovereto e cresciuta in Vallagarina è rimasta vittima di un incidente la notte di San Silvestra nel veronese

ROVERETO. “Ciao Valentina. Piccola stella volata in cielo troppo presto”. Usa queste parole in un post su Facebook il sindaco di Sant'Anna d'Alfaedo, Raffaele Campostrini, dove la giovane Valentina Benedetti Vallenari di 25 anni risiedeva dopo essere nata a Rovereto e cresciuta in Vallagarina.

La giovane è morta a seguito di un tremendo incidente che è avvenuto la sera di San Silvestro a Breonio in Valpollicella. Valentina si trovava in macchina assieme ad un'amica di 23 anni che era alla guida ed assieme stavano raggiungendo una festa.

Ad un tratto l'auto è finita fuori strada andando poi contro un albero. Valentina è stata rianimata sul posto è poi portata all'ospedale Borgo Trento in condizioni drammatiche. Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere pochi minuti dopo la mezzanotte.

“L’abbraccio di tutta la comunità di Sant’Anna d’Alfaedo a tutta la tua famiglia, ai parenti e agli amici colpiti da questo dolore straziante” scrive ancora il sindaco di Sant'Anna d'Alfaedo.

Sono tantissimi i messaggi che in queste ore stanno arrivando di dolore e condoglianze per la morte della ragazza. Un dolore immenso per i tanti che l'hanno conosciuta in Trentino e anche nel veronese.

“Un pezzo del mio cuore se n’è andato per sempre” è il messaggio di dolore che ha affidato ai social anche l’amica del cuore di Valentina, Jessica Ronconi. “ Vale – scrive - non riesco ancora a crederci, eri l’amica speciale, come una sorella per me. Buon viaggio anima fragile. Da sempre e per sempre”.